Даниил Медведев предположил, что будет, когда Федерер, Надаль и Джокович закончат карьеру

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что, по его мнению, будет с теннисом, когда швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович уйдут из спорта. У Федерера, Надаля и Джоковича по 20 титулов на турнирах «Большого шлема», их называют «Большим трио». По словам Медведева, теннис не придёт в упадок.

«Раньше были такие игроки, как Сампрас, Агасси. Они были на вершине. Сампрас закончил карьеру — говорят: ну всё, тенниса больше нет. Но потом появились Новак, Роджер, Рафа. Если спросить кого-то, что было перед их появлением, все сказали бы: ну всё, теннис больше не будет интересным.

Теннис — это прекрасный спорт. И я не вижу, почему наше поколение должно в чём-то уступать. Может, мы и не выиграем по 20 титулов, но стыдно точно не будет», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.