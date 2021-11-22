Даниил Медведев предположил, что будет, когда Федерер, Надаль и Джокович закончат карьеру

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что, по его мнению, будет с теннисом, когда швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович уйдут из спорта. У Федерера, Надаля и Джоковича по 20 титулов на турнирах «Большого шлема», их называют «Большим трио». По словам Медведева, теннис не придёт в упадок.
«Раньше были такие игроки, как Сампрас, Агасси. Они были на вершине. Сампрас закончил карьеру — говорят: ну всё, тенниса больше нет. Но потом появились Новак, Роджер, Рафа. Если спросить кого-то, что было перед их появлением, все сказали бы: ну всё, теннис больше не будет интересным.
Теннис — это прекрасный спорт. И я не вижу, почему наше поколение должно в чём-то уступать. Может, мы и не выиграем по 20 титулов, но стыдно точно не будет», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
- 22 ноября 2021
-
09:08
-
08:59
-
08:51
-
08:24
-
08:21
-
07:17
-
00:41
- 21 ноября 2021
-
23:38
-
23:19
-
22:38
-
21:55
-
21:30
-
21:21
-
21:14
-
21:12
-
21:10
-
21:06
-
20:56
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:28
-
20:18
-
20:01
-
18:20
-
18:15
-
17:00
-
16:00
-
15:43
-
15:00
-
14:29
-
13:02