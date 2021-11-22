Медведев рассказал, что сыграло огромную роль в его финале со Зверевым на Итоговом турнире

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале Итогового турнира ATP. Вторая ракетка мира уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

«Возможно, для победы над многими другими игроками было бы достаточно того, как я подавал сегодня. Но Саша сегодня был слишком хорош.

В финалах подача играет огромную роль на любом покрытии, тем более таком быстром, а я слишком часто оказывался в оборонительной позиции», — сказал Даниил Медведев на пресс-конференции.

Теннисисты уже встречались между собой на этом турнире во время группового этапа. Тогда сильнее оказался россиянин со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Ранее Новак Джокович отреагировал на победу Зверева над Медведевым в финале Итогового чемпионата.