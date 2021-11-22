Медведев рассказал, что сыграло огромную роль в его финале со Зверевым на Итоговом турнире
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале Итогового турнира ATP. Вторая ракетка мира уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.
«Возможно, для победы над многими другими игроками было бы достаточно того, как я подавал сегодня. Но Саша сегодня был слишком хорош.
В финалах подача играет огромную роль на любом покрытии, тем более таком быстром, а я слишком часто оказывался в оборонительной позиции», — сказал Даниил Медведев на пресс-конференции.
Теннисисты уже встречались между собой на этом турнире во время группового этапа. Тогда сильнее оказался россиянин со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
Ранее Новак Джокович отреагировал на победу Зверева над Медведевым в финале Итогового чемпионата.
Новость по темеНовак Джокович отреагировал на победу Зверева над Медведевым в финале Итогового турнира
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