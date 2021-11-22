Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Кафельников объяснил, почему Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира

Евгений Кафельников объяснил, почему Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал победу немца Александра Зверева над россиянином Даниилом Медведевым в финале Итогового чемпионата ATP. Зверев победил Медведева со счётом 6:4, 6:4.

По мнению Кафельникова, Медведев, возможно, недооценил Зверева.

«Что касается финала, то мне показалось, что тот факт, что за последние недели Медведев обыграл Зверева дважды, в Париже и Турине (в групповом турнире. — Прим. «Чемпионата»), сыграл злую шутку. Может, недооценил, может, подумал, что настроя хватит для победы. Когда упускаешь нити игры в начале матча, потом уже перестраиваться и заново начинать матч, вытаскивать его в роли догоняющего тяжело», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».

Просто закончился бензин! В финале у Медведева не было сил ни на ярость, ни на шоу Просто закончился бензин! В финале у Медведева не было сил ни на ярость, ни на шоу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021