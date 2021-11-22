Евгений Кафельников объяснил, почему Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал победу немца Александра Зверева над россиянином Даниилом Медведевым в финале Итогового чемпионата ATP. Зверев победил Медведева со счётом 6:4, 6:4.
По мнению Кафельникова, Медведев, возможно, недооценил Зверева.
«Что касается финала, то мне показалось, что тот факт, что за последние недели Медведев обыграл Зверева дважды, в Париже и Турине (в групповом турнире. — Прим. «Чемпионата»), сыграл злую шутку. Может, недооценил, может, подумал, что настроя хватит для победы. Когда упускаешь нити игры в начале матча, потом уже перестраиваться и заново начинать матч, вытаскивать его в роли догоняющего тяжело», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».
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