The Independent: Медведев, Зверев и Джокович создали новую «Большую тройку»

В британском издании The Independent вышел материал, посвящённый общему положению вещей в современном мужском теннисе. В статье высказывается мнение, что Даниил Медведев, Александр Зверев и Новак Джокович уже сформировали новую «Большую тройку». Напомним, в традиционную «Большую тройку», помимо Джоковича, включают Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
«Теннис на перепутье. Новак Джокович провёл свой лучший сезон в истории на мэйджорах. Он остановился в одном матче от того, чтобы собрать календарный «Шлем». А вот Рафаэля Надаля и Роджера Федерера подкосили травмы, и они сползли в рейтинге.
Можно сказать, что Даниил Медведев и Александр Зверев уже создали новую «Большую тройку» вместе с Джоковичем, учитывая, что россиянин уже выиграл свой первый ТБШ — US Open», — отмечается в статье.
- 22 ноября 2021
-
12:02
-
11:57
-
10:21
-
09:56
-
09:51
-
09:22
-
09:08
-
08:59
-
08:51
-
08:24
-
08:21
-
07:17
-
00:41
- 21 ноября 2021
-
23:38
-
23:19
-
22:38
-
21:55
-
21:30
-
21:21
-
21:14
-
21:12
-
21:10
-
21:06
-
20:56
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:28
-
20:18
-
20:01
-
18:20
-
18:15