The Independent: Медведев, Зверев и Джокович создали новую «Большую тройку»

В британском издании The Independent вышел материал, посвящённый общему положению вещей в современном мужском теннисе. В статье высказывается мнение, что Даниил Медведев, Александр Зверев и Новак Джокович уже сформировали новую «Большую тройку». Напомним, в традиционную «Большую тройку», помимо Джоковича, включают Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Теннис на перепутье. Новак Джокович провёл свой лучший сезон в истории на мэйджорах. Он остановился в одном матче от того, чтобы собрать календарный «Шлем». А вот Рафаэля Надаля и Роджера Федерера подкосили травмы, и они сползли в рейтинге.

Можно сказать, что Даниил Медведев и Александр Зверев уже создали новую «Большую тройку» вместе с Джоковичем, учитывая, что россиянин уже выиграл свой первый ТБШ — US Open», — отмечается в статье.