Ник Кирьос назвал самый сумасшедший матч в карьере

Австралийский теннисист Ник Кирьос вспомнил матч с Каспером Руудом на турнире в Риме (Италия) в мае 2019 года. Тогда во время матча судья вынес Кирьосу предупреждение за сломанную ракетку. В ответ на это австралиец ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл, за что был дисквалифицирован.



«Самый сумасшедший матч в карьере? Весь второй сет с Руудом в Риме. На параллельном корте играли Гоффен и дель Потро, и в определённый момент им пришлось прервать матч — стадион слишком громко и долго освистывал меня. В какой-то момент Хуан-Мартин даже начал кричать, чтобы все заткнулись», — цитирует Кирьоса Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».



В текущем сезоне 26-летний австралиец провёл 15 матчей, в которых одержал всего семь побед. За два последних сезона на его счету всего 13 побед в 24 матчах. В мировом рейтинге АТР Ник располагается на 92-й строчке.