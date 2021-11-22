Ник Кирьос назвал самый сумасшедший матч в карьере

Австралийский теннисист Ник Кирьос вспомнил матч с Каспером Руудом на турнире в Риме (Италия) в мае 2019 года. Тогда во время матча судья вынес Кирьосу предупреждение за сломанную ракетку. В ответ на это австралиец ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл, за что был дисквалифицирован.
«Самый сумасшедший матч в карьере? Весь второй сет с Руудом в Риме. На параллельном корте играли Гоффен и дель Потро, и в определённый момент им пришлось прервать матч — стадион слишком громко и долго освистывал меня. В какой-то момент Хуан-Мартин даже начал кричать, чтобы все заткнулись», — цитирует Кирьоса Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».
В текущем сезоне 26-летний австралиец провёл 15 матчей, в которых одержал всего семь побед. За два последних сезона на его счету всего 13 побед в 24 матчах. В мировом рейтинге АТР Ник располагается на 92-й строчке.
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