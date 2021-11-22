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Кирьос: никто не поверит, но раньше я был одержим теннисом — тренировался по семь часов

Кирьос: никто не поверит, но раньше я был одержим теннисом — тренировался по семь часов
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Австралиец Ник Кирьос рассказал о любви к теннису, которую он испытывал на старте профессиональной карьеры.

«Наверное, никто и не поверит в то, что я был одержим теннисом. Ну посмотрите на меня сейчас — о какой одержимости может идти речь? Тем не менее раньше я тренировался на корте по семь часов в день, после чего шёл и смотрел какие-то моменты в YouTube. И такая рутина обычно продолжается на протяжении долгих-долгих лет. Сейчас я оглядываюсь назад и думаю: «Что ты, чёрт побери, творил?» — цитирует Кирьоса журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».

В текущем сезоне 26-летний австралиец провёл 15 матчей, в которых одержал всего семь побед. За два последних сезона на его счету всего 13 побед в 24 матчах. В мировом рейтинге АТР Ник располагается на 92-й строчке.

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