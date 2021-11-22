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«Фантастический сезон». ATP — о выступлениях Даниила Медведева в 2021 году

«Фантастический сезон». ATP — о выступлениях Даниила Медведева в 2021 году
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В официальном «инстаграме» ATP появился пост, посвящённый второй ракетке мира, российскому теннисисту Даниилу Медведеву, который вчера, 21 ноября, проиграл немцу Александру Звереву в финале Итогового чемпионата. Представитель Германии победил россиянина со счётом 6:4, 6:4.

«А как насчёт аплодисментов для Даниила Медведева? Он впервые в карьере добрался до второй строчки мирового рейтинга. Впервые завоевал титул на турнире «Большого шлема». Выиграл три турнира ATP. Вышел в финал Итогового чемпионата. Фантастический сезон в исполнении русского», — отмечается в посте организации.

Посмотреть фото Медведева можно в официальном «инстаграме» ATP.

Ранее Евгений Кафельников объяснил, почему Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира.

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