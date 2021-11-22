«Фантастический сезон». ATP — о выступлениях Даниила Медведева в 2021 году
Поделиться
В официальном «инстаграме» ATP появился пост, посвящённый второй ракетке мира, российскому теннисисту Даниилу Медведеву, который вчера, 21 ноября, проиграл немцу Александру Звереву в финале Итогового чемпионата. Представитель Германии победил россиянина со счётом 6:4, 6:4.
«А как насчёт аплодисментов для Даниила Медведева? Он впервые в карьере добрался до второй строчки мирового рейтинга. Впервые завоевал титул на турнире «Большого шлема». Выиграл три турнира ATP. Вышел в финал Итогового чемпионата. Фантастический сезон в исполнении русского», — отмечается в посте организации.
Посмотреть фото Медведева можно в официальном «инстаграме» ATP.
Ранее Евгений Кафельников объяснил, почему Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира.
Комментарии
- 22 ноября 2021
-
13:13
-
12:42
-
12:29
-
12:02
-
11:57
-
10:21
-
09:56
-
09:51
-
09:22
-
09:08
-
08:59
-
08:51
-
08:24
-
08:21
-
07:17
-
00:41
- 21 ноября 2021
-
23:38
-
23:19
-
22:38
-
21:55
-
21:30
-
21:21
-
21:14
-
21:12
-
21:10
-
21:06
-
20:56
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:28
-
20:18
Партнерский контент