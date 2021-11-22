Зверев отреагировал четырьмя эмодзи на слова Джоковича о победе Александра над Медведевым

Третья ракетка мира Александр Зверев отреагировал на слова лидера мирового рейтинга Новака Джоковича о победе представителя Германии над россиянином Даниилом Медведевым в финале Итогового чемпионата ATP. Джокович похвалил Зверева за работу на протяжении сезона, тот в ответ оставил в комментариях четыре эмодзи с изображением сердечка.

Фото: https://www.instagram.com/djokernole/

Примечательно, что последняя игра Зверева и Медведева прошла несколько дней назад. Во время группового этапа россиянин оказался сильнее — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (10:8). Также стоит отметить, что немец прервал 5-матчевую серию поражений во встречах с Даниилом. Для Александра эта победа стала уже второй на Итоговом турнире ATP. В предыдущий раз он выиграл титул в 2018 году, когда в решающей встрече оказался сильнее Джоковича.