Джим Курье прокомментировал возможный пропуск Джоковичем Australian Open

Экс первая ракетка мира американец Джим Курье прокомментировал то, что лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат Австралии 2022 года.

Ранее стало известно, что невакцинированные теннисисты не смогут участвовать в Australian Open — 2022. Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался.

«Новак оказался на перепутье. Кстати, у Рафы (Надаля. — Прим. «Чемпионата»), если он сумеет восстановиться, появляется возможность выиграть все мэйджоры как минимум дважды. То есть сделать то, чего уже добился Новак. Здесь многое поставлено на карту в разрезе истории тенниса», — приводит слова Курье Tennis World USA, ссылаясь на Tennis Channel.