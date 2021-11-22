Федерер: лучше бы я прошлую неделю провёл в Турине — говорят, там быстрые корты

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер выразил сожаление по поводу того, что досрочно завершил сезон ещё по итогам Уимблдона.
«Слышал, что на US Open были быстрые корты, да и на Итоговом турнире теннис далеко не медленный. Да, кажется, я теряю свои возможности…
Впрочем, это всего лишь часть игры. У меня уже есть хорошая карьера, на протяжении которой я побеждал как на быстрых кортах, так и на медленных. Как бы то ни было, было бы круче прошлую неделю провести в Турине, а не Швейцарии», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Ранее швейцарец объявил о том, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. При этом карьеру Федерер завершать не планирует.
Напомним, Роджер Федерер досрочно закончил текущий сезон из-за очередной операции на колене — ещё в конце июня. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.
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