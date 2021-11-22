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Энди Роддик: Надаль даже без Джоковича не будет фаворитом Australian Open

Энди Роддик: Надаль даже без Джоковича не будет фаворитом Australian Open
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Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик рассказал об ожиданиях от Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт в начале 2022 года.

Ранее 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль подтвердил, что выступит на Australian Open. Другой 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, который до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, может пропустить турнир; предполагается, что он не привился.

«Эта новая штука, когда Рафа приезжает и на пути к титулу Australian Open ему не придётся проходить Новака… Послушайте, я не считаю, что Рафа будет фаворитом, — вне зависимости от того, приедет Новак или нет», — приводит слова Роддика издание Tennis World USA, ссылаясь на Tennis Channel.

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