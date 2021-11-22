«Это было низко». Марах рассказал о неоднозначном эпизоде с участием Джоковича

Бывшая вторая ракетка мира в парном разряде Оливер Марах раскритиковал лидера одиночного рейтинга АТР Новак Джоковича. На парном турнире категории АТР-250 на Мальорке Марах выступал в паре с пакистанцем Айсама-Уль-Хак Куреши и уже в первом круге они, будучи третьими сеяными, получили в соперники Джоковича и испанца Карлоса Гомеса Эрреру.

«В тот раз Джокович опоздал на игру на полчаса. ATP не хватило смелости его дисквалифицировать, а мы потеряли сосредоточенность и проиграли. Потом Джокович ещё и снялся с финала из-за травмы напарника.

Я уважаю его достижения, но это было низко – я так ему и сказал. Мы обсудили всё это ещё тогда, и сейчас у нас нормальные отношения», — цитирует Мараха Die Presse.