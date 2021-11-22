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ATP ограничит продолжительность туалетных перерывов с 2022 года

ATP ограничит продолжительность туалетных перерывов с 2022 года
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Руководство ATP разослало игрокам тура новые регламенты, касающиеся продолжительности туалетных перерывов, сообщает L'Équipe со ссылкой на собственный источник.

В документе прописаны новые правила, согласно которым теннисисты могут отлучаться с корта. Со следующего сезона игрокам будет разрешено выходить в туалет лишь на три минуты (время будет отсчитываться с момента входа в туалет, а не выхода с корта). Также в случае, если теннисисту нужно будет переодеться, он получит дополнительные две минуты. Отмечается, что за весь матч соперникам разрешат выйти в уборную по одному разу и только в конце сета.

Изменения коснутся и медицинского тайм-аута. На него будет отведено три минуты, и использовать его смогут лишь раз за матч. При этом если игрок не сможет бороться без тайм-аута до смены сторон, он потеряет очки. Дата вступлений в силу данных изменений пока не определена.

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