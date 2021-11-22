Даниил Медведев оценил шансы Александра Зверева выиграть турнир «Большого шлема»

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оценил шансы третьего номера рейтинга немца Александра Зверева стать чемпионом турнира «Большого шлема».

«Есть много великих игроков без титула на турнирах «Большого шлема», как действующих, так и завершивших карьеру. Циципас проиграл Джоковичу с 2:0 по сетам на «Ролан Гаррос», он провёл исключительный сезон на грунте и тоже мог зацепиться за титул. У Саши был такой же шанс на US Open – 2020.

Сложно рассуждать о шансах. Никогда не знаешь, по какому пути пойдёт твоя карьера. Кто-то начинает играть хуже, кто-то сталкивается с травмами, а кто-то выигрывает 20 турниров «Большого шлема». То же самое и с Сашей. Он великолепный игрок, способен обыграть кого угодно. Он определённо может выиграть «Шлем», по-моему, это очевидно. Но он не единственный такой игрок в туре. Это всё усложняет. В полуфинале этого года на US Open он проиграл в пяти сетах. Но, кто знает, возможно, он мог обыграть меня в финале.

Нужно понимать, что у каждого ТБШ свои сценарии плюс разные покрытия корта. Чтобы выиграть «Шлем», нужно победить в семи матчах. Способен ли Саша на это? Да. Получится ли это у него? Предсказать невозможно», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.