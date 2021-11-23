Джокович — самый возрастной игрок в истории, завершивший сезон на 1-м месте в рейтинге ATP

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным игроком в истории, завершившим сезон на первой строчке рейтинга ATP. В данный момент Джоковичу 34 года и 6 месяцев.
Прошлый возрастной максимум принадлежал испанцу Рафаэлю Надалю (в 2019 году) и самому Джоковичу (в 2020-м). Тогда обоим теннисистам было по 33 года.
Отметим, что для Джоковича это уже седьмой раз в карьере, когда он заканчивает год в статусе лучшего теннисиста мира. Он обогнал американца Пита Сампраса (6) по этому показателю и установил очередной исторический рекорд.
В 2021 году Джокович сыграл во всех финалах турниров «Большого шлема» и из трёх вышел победителем. А также стал чемпионом «Мастерса» в Париже (Франция) и домашнего турнира ATP-250 в Белграде.
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