Джокович — самый возрастной игрок в истории, завершивший сезон на 1-м месте в рейтинге ATP

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным игроком в истории, завершившим сезон на первой строчке рейтинга ATP. В данный момент Джоковичу 34 года и 6 месяцев.

Прошлый возрастной максимум принадлежал испанцу Рафаэлю Надалю (в 2019 году) и самому Джоковичу (в 2020-м). Тогда обоим теннисистам было по 33 года.

Отметим, что для Джоковича это уже седьмой раз в карьере, когда он заканчивает год в статусе лучшего теннисиста мира. Он обогнал американца Пита Сампраса (6) по этому показателю и установил очередной исторический рекорд.

В 2021 году Джокович сыграл во всех финалах турниров «Большого шлема» и из трёх вышел победителем. А также стал чемпионом «Мастерса» в Париже (Франция) и домашнего турнира ATP-250 в Белграде.