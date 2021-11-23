Брэд Гилберт предложил перенести правила сокращения туалетных перерывов и на ТБШ

Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт, тренировавший Энди Роддика и Энди Маррея, отреагировал на сообщения о том, что руководство ATP внесёт изменения в регламент туалетных перерывов во время матчей в сезоне-2022.

Со следующего сезона игрокам будет разрешено выходить в туалет лишь на три минуты (время будет отсчитываться с момента входа в туалет, а не выхода с корта). В случае, если теннисисту нужно будет переодеться, он получит дополнительные две минуты.

«Большой шаг в правильном направлении. Это правило должно быть перенесено и на «Шлемы», потому что мы видим, на какой высокий кон там всё поставлено. А затем мы должны рассмотреть медицинские тайм-ауты и оценки травм, и даже более серьёзные проблемы, это по моему скромному мнению», — написал Гилберт в своём «твиттере».