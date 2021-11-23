Хьюитт рассказал, что сборная Австралии вынуждена готовиться к Кубку Дэвиса за границей

Капитан австралийской команды по теннису Ллейтон Хьюитт дал комментарий по поводу предстоящего Кубка Дэвиса. Напомним, на групповом этапе австралийцы сыграют с хорватами и венграми. В состав команды вошли Алекс де Минор, Джон Миллман, Алекс Болт, Алексей Попырин и Джон Пирс.
«Два года назад мы очень удачно выступили в финале Кубка Дэвиса, где довольно убедительно выиграли групповой этап. У нас немного другая команда, но многие из ребят уже играли в Кубке Дэвиса и понимают, какое давление и требования предъявляются к представителям своей страны и их хорошей игре.
Как австралийскому игроку вам сейчас практически всегда приходится базироваться за границей, чтобы иметь возможность играть на всех лучших турнирах и не проходить карантин в Австралии каждые четыре-пять недель.
Это было нелегко, но я знаю, что ребята с нетерпением ждут Кубка Дэвиса.
Все ребята очень хорошо ладят между собой и постоянно подталкивают друг друга к тому, чтобы получить максимум от тренировок, которые мы проводим. Именно поэтому я чувствую себя комфортно в потенциальных парных комбинациях, которые мы можем использовать», — приводит слова Хьюитта Tennis.com.
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