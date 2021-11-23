Миша Зверев оценил победу брата Александра над Медведевым в финале Итогового турнира

Немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат Александра Зверева, прокомментировал победу третьей ракетки мира над россиянином Даниилом Медведевым в финале Итогового чемпионата ATP. Зверев-младший победил Медведева со счётом 6:4, 6:4.
«В матче с Медведевым он нашёл отличный баланс и правильно оценивал, когда нужно идти вперёд, а когда играть спокойно. Темп игры то и дело менялся, но он всё контролировал.
Он серьёзно улучшил свои удары с лёта. Стал лучше читать игру. Он понимает, когда надо атаковать, а когда лучше отступить. Стал лучше выбирать удары. Он хорошо и умно перемещается по корту. Если сравнить это с его победой на Итоговом чемпионате в 2018 году, он стал лучше играть, превратился в более зрелого игрока, более умного, более целостного», — приводит слова Зверева-старшего Eurosport.co.uk.
- 23 ноября 2021
-
09:39
-
09:34
-
09:28
-
00:59
-
00:28
-
00:14
- 22 ноября 2021
-
22:41
-
21:21
-
20:20
-
18:16
-
17:52
-
16:58
-
16:34
-
16:25
-
16:05
-
15:37
-
15:06
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:29
-
13:13
-
12:42
-
12:29
-
12:02
-
11:57
-
10:21
-
09:56
-
09:51
-
09:22
-
09:08
-
08:59
-
08:51
-
08:24
-
08:21