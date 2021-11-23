Миша Зверев оценил победу брата Александра над Медведевым в финале Итогового турнира

Немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат Александра Зверева, прокомментировал победу третьей ракетки мира над россиянином Даниилом Медведевым в финале Итогового чемпионата ATP. Зверев-младший победил Медведева со счётом 6:4, 6:4.

«В матче с Медведевым он нашёл отличный баланс и правильно оценивал, когда нужно идти вперёд, а когда играть спокойно. Темп игры то и дело менялся, но он всё контролировал.

Он серьёзно улучшил свои удары с лёта. Стал лучше читать игру. Он понимает, когда надо атаковать, а когда лучше отступить. Стал лучше выбирать удары. Он хорошо и умно перемещается по корту. Если сравнить это с его победой на Итоговом чемпионате в 2018 году, он стал лучше играть, превратился в более зрелого игрока, более умного, более целостного», — приводит слова Зверева-старшего Eurosport.co.uk.