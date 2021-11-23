Элина Свитолина рассказала о подарках, которые они с Гаэлем Монфисом получили на свадьбу

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала подробности церемонии бракосочетания с французом Гаэлем Монфисом.

«Мы выбрали именно Ньон, потому что Гаэль живёт там уже более 11 лет. Когда я туда приехала, мне очень понравился этот городок. Церемония происходила в небольшом замке с видом на озеро и горы. Самым тяжёлым в организации свадьбы была рассадка людей. Нужно было знать кого и куда посадить. Рада, что мы с Гаэлем смогли это сделать. Мне было приятно этим заниматься, это были хорошие заботы.

Почему-то нам очень много подарили вещей из магазина «Эрмес». Мы даже шутили, что будто обокрали этот магазин. Очень хороший подарок сделали брат и мама Гаэля — такая картина с нашими фотографиями, она была как бы прорисована. Гаэль подарил мне машину. Это было на помолвку и свадьбу. Я очень хотела новую машину», — сказала Свитолина в программе «Свiтське життя».