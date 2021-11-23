Миша Зверев назвал новую топ-4 в мужском теннисе

Немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат Александра Зверева, рассказал, кто, по его мнению, входит в новую топ-четвёрку игроков. По мнению Зверева-старшего, в этот список, помимо его брата, входят Новак Джокович, Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

«Как по мне, новая топ-четвёрка — это Джокович, Медведев, Саша и Циципас. Но это только моё мнение. Конечно, всё это может измениться.

Кроме того, я верю, что кто-то из игроков — например, Андрей Рублёв — может начать раздражать остальных. Теоретически возможно, что кто-то станет номером один в рейтинге, не выиграв турнир «Большого шлема». Но это вряд ли. За последние 20 лет, по-моему, такое удавалось только Марсело Риосу», — приводит слова Миши Зверева Eurosport.co.uk.

Напомним, в традиционную «Большую тройку» включают Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Джоковича. У каждого из них по 20 титулов на турнирах «Большого шлема».