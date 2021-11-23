Украинского теннисиста Мухтарулина временно отстранили от соревнований из-за допинга
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19-летний украинский теннисист Тимур Мухтарулин получил положительный результат тестирования на допинг, сообщает пресс-служба ITF. Украинец временно отстранен от всех профессиональных теннисных турниров на неопределенное время.
Спортсмен сдал образец мочи 31 августа 2021 года в связи с участием в турнире в Черноморске, который был отправлен в лабораторию WADA в Монреале. В пробе Мухтарулина был обнаружен амфетамин – вещество категории S6 запрещенного списка WADA (стимулятор). Амфетамин не входил в список терапевтических исключений у Мухтарулина, поэтому спортсмену придётся объясняться, как вещество попало в его организм.
Игрок сохраняет право обратиться в Независимый трибунал с просьбой об отмене временного отстранения.
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