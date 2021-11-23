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Впервые за 26 лет в топ-10 ATP по итогам года вошло 8 теннисистов до 25 лет

Впервые за 26 лет в топ-10 ATP по итогам года вошло 8 теннисистов до 25 лет
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ATP на своём сайте опубликовал список лучших теннисистов по итогам года. Впервые с 1995-го в топ-10 вошло 8 теннисистов до 25 лет. Средний возраст игроков — 25,6.

Топ-10 рейтинга ATP по итогам 2021 года:
1. Новак Джокович (Сербия) — 34
2. Даниил Медведев (Россия) — 25
3. Александр Зверев (Германия) — 24
4. Стефанос Циципас (Греция) — 23
5. Андрей Рублёв (Россия) — 24
6. Рафаэль Надаль (Испания) — 35
7. Маттео Берреттини (Италия) — 25
8. Каспер Рууд (Норвегия) — 22
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 24
10. Янник Синнер (Италия) — 20

Отметим, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович стал самым возрастным игроком в истории, завершившим сезон на первой строчке рейтинга ATP. В 2021 году Джокович сыграл во всех финалах турниров «Большого шлема», победив в трёх из них. Кроме того, он стал чемпионом «Мастерса» в Париже (Франция) и домашнего турнира ATP-250 в Белграде.

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