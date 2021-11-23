Элина Свитолина назвала сумму, которая была потрачена на свадьбу с Гаэлем Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, сколько было потрачено на свадьбу с французом Гаэлем Монфисом. Церемония бракосочетания состоялась 16 июля.

«Так как мы с Гаэлем достаточно известные люди, нам Four Seasons (оператор сети гостиниц класса «люкс». — Прим. «Чемпионата») в Женеве, где мы отмечали всё торжество, сделали очень хорошие условия, очень хорошую цену. Всё вместе нам обошлось не менее € 20-25 тыс.» — сказала Свитолина в программе «Свiтське життя».

Элина также объяснила, почему не взяла фамилию мужа.

«Я заработала своё имя в спорте и жизни. Все меня знают как Элину Свитолину. Наверное, это было бы некрасиво», — отметила украинка.

В 2021 году Свитолина стала победительницей турнира в Чикаго. В рейтинге WTA она занимает 15-ю строчку. Монфис является 21-й ракеткой мира.