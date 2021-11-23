В МИД Китая прокомментировали ситуацию вокруг пропавшей теннисистки Пэн Шуай

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь высказался о скандальной ситуации вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай.
«Полагаю, все видели, как она недавно присутствовала на некоторых публичных мероприятиях, а также совершила видеозвонок с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Считаю, некоторым людям следует остановить злобную шумиху и прекратить политизировать этот вопрос», — приводит слова чиновника CNN.
Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.
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