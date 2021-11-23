Грег Руседски: Радукану понадобится полтора года на адаптацию

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски дал комментарий по поводу британской теннисистки Эммы Радукану.
«Как я уже говорил, когда она выиграла US Open, дайте ей от девяти месяцев до 18 месяцев на адаптацию.
Помню молодого игрока по имени Пит Сампрас, который в 19 лет выиграл US Open из ниоткуда, и никто не знал, кто этот парень. Ему потребовалось добрых девять месяцев, чтобы приспособиться к той ситуации.
И я думаю, что в случае с Эммой не стоит забывать, что она даже не выиграла ни одного матча WTA до триумфального выступления на US Open, её второго турнира, так что для неё всё в новинку.
Положительная новость для неё заключается в том, что она наняла тренера, который работал с Кербер, многократной чемпионкой турниров «Большого шлема» и первым номером мирового рейтинга.
Так что думаю, что она адаптируется ко всем требованиям, ко всей этой шумихе вокруг себя и убедится, что у неё есть надёжная команда. Похоже, что сейчас это уже сделано, так что это межсезонье будет очень важным, и я думаю, что она приспособится», — приводит слова Руседски Tennis 365.
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