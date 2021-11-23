Физиотерапевт Джоковича рассказал, как Новак справляется с критикой в свой адрес

Улисес Бадио, физиотерапевт первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался по поводу критики в адрес серба.
«Критика случается не только с Новаком Джоковичем, но и с любым человеком. Прежде чем выставлять человека злодеем в фильме, нужно быть очень осторожным. Кто без греха, первым бросит камень. Многие люди делают вид, что терпеть не могут Новака, совершенно его не зная, и я не могу отрицать, что это задевает его.
В основном это беспричинные нападки, вызванные антипатией. Психическая сила всегда позволяла Джоковичу выходить из самых сложных ситуаций с высоко поднятой головой. На протяжении всей своей карьеры Новак обладал способностью трансформировать негатив в позитивную энергию. Он учился на своих ошибках и извлекал из них полезные уроки, поэтому он на вершине», — приводит слова Бадио Tennis World USA.
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