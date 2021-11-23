Бычкова — о Медведеве: иногда ему просто не хочется играть. С Синнером он вёл себя ужасно

Российская теннисистка, победительница 15 турниров ITF Екатерина Бычкова высказалась о второй ракетке мира Данииле Медведеве.

«Психологический аспект у него порой западает. Иногда ему просто не хочется играть, к примеру. Так случилось и на Итоговом в матче с Синнером, который закончился 7:6 в решающем и который добавил ему дополнительную усталость перед решающим поединком. Абсолютно ненужный для него затяжной матч, пусть и зрелищный для зрителей. Медведев в нём вёл себя просто отвратительно. Это было возвращение в неприятное прошлое. Даже не говоря о его поведении в сторону зрителей, он ещё зевал в сторону соперника, да и в целом вёл себя непростительно плохо.

При всей крутизне его тенниса такое адское ребячество выглядело убого. Подобные моменты его не красят. Хотя, возможно, это от усталости. Игроки, у которых есть некоторые психологические проблемы, на фоне усталости начинают вести себя ещё хуже, ломают ракетки или спорят с судьями. Даня — холерик, не очень сдержанный. Для него важно, чтобы, когда он устаёт, хватало сил сдерживать себя. Наверное, это единственное, над чем ему надо активно поработать. В остальном он очень хорош, чего уж там», — приводит слова Бычковой «Рейтинг Букмекеров».