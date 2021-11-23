Вудбридж рассказал, до какого числа должен привиться Джокович, чтобы поехать в Австралию

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж назвал крайние сроки, в которые первая ракетка мира серб Новак Джокович должен вакцинироваться, если хочет принять участие в Открытом чемпионате Австралии – 2022. Ранее его организаторы официально объявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.
Джокович же неоднократно высказывался против обязательной вакцинации, а также заявлял, что не собирается раскрывать, делал он прививку или нет.
«Его команда должна быть в курсе. Подать заявку на участие в Australian Open можно за шесть недель до турнира, то есть 6 декабря. Но если он хочет сыграть на ATP Cup и пройти подготовку в Австралии, ему, наверное, нужно привиться на этой неделе», — приводит слова Вудбриджа Wide World of Sports.
Отметим, что серб является девятикратным чемпионом Australian Open.
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