Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вудбридж рассказал, до какого числа должен привиться Джокович, чтобы поехать в Австралию

Вудбридж рассказал, до какого числа должен привиться Джокович, чтобы поехать в Австралию
Комментарии

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж назвал крайние сроки, в которые первая ракетка мира серб Новак Джокович должен вакцинироваться, если хочет принять участие в Открытом чемпионате Австралии – 2022. Ранее его организаторы официально объявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.

Джокович же неоднократно высказывался против обязательной вакцинации, а также заявлял, что не собирается раскрывать, делал он прививку или нет.

«Его команда должна быть в курсе. Подать заявку на участие в Australian Open можно за шесть недель до турнира, то есть 6 декабря. Но если он хочет сыграть на ATP Cup и пройти подготовку в Австралии, ему, наверное, нужно привиться на этой неделе», — приводит слова Вудбриджа Wide World of Sports.

Отметим, что серб является девятикратным чемпионом Australian Open.

Новость по теме
Зверев: надеюсь, правительство Австралии сделает исключение, и Джокович сможет сыграть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021