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Роджер Федерер рассказал, что поменялось в теннисе за последние годы

Роджер Федерер рассказал, что поменялось в теннисе за последние годы
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответил, что, по его мнению, изменилось в теннисе за последние годы.

«У многих ребят в туре сейчас очень сильные и форхенд, и бэкхенд. Если в прошлом один из ударов у них был послабее, то сейчас оба очень мощные. Теперь в этом нужно найти правильный баланс, но многие игроки вышли на очень хороший уровень. Также всё идёт к тому, что будет больше игры на задней линии, я думаю, это будущее тенниса», — приводит слова Федерера Sport.Sky.Italia.

Неделю назад швейцарец объявил, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. При этом карьеру Федерер завершать не планирует.

Ранее испанец Рафаэль Надаль заявил, что в нынешнем теннисе подача стала играть большую роль, нежели талант и тактика.

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