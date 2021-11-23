Даниил Медведев с женой Дарьей снялись в чувственной фотосессии для журнала Tatler

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев снялся для обложки российского журнала Tatler вместе с женой Дарьей.

Фото: https://www.tatler.ru/

«Даниил и Дарья Медведевы. Вторая ракетка мира и его первая леди», — говорится в описании к номеру.

Фото: https://www.tatler.ru/

Ранее Медведев принял участие в Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), где дошёл до финала. В решающем матче Даниил в двух сетах уступил третьей ракетке мира немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

Медведев завершит сезон, выступив в составе сборной России в финальной стадии Кубка Дэвиса. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды, помимо Медведева, вошли Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов (Евгений Донской – запасной).

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