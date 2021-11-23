«Сижу в кафе и вдруг слышу вой, слёзы». Жена Медведева — о первой встрече с Даниилом

Дарья Медведева, супруга второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказала о том, как впервые увидела теннисиста.

«Я отлично помню, когда впервые услышала фамилию «Медведев». Нам было лет по 12, мы оказались на турнире в Анталье. И вот сидим в кафе прямо над кортами, обедаем — моя мама, тренер, ещё какие-то девочки. Вдруг слышим вой. Звук кидания ракеток, слёзы. Моя мама спрашивает: «Что происходит?». А папа Вероники Кудерметовой начинает смеяться: «Медведев играет. Вы его не знаете?». Мы пошли смотреть. Это был матч на три с половиной часа. Что-то с чем-то. Свечки, розыгрыши по 50 ударов. Даня с самого детства привык бороться до последнего, готов был что угодно делать — криво, косо… Толь­ко бы выиграть. И в этом смысле он совсем не изменился», — приводит слова Медведевой Tatler.