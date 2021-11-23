Сборная России без Медведева начала тренироваться в Мадриде, где сыграет на Кубке Дэвиса

Сборная России начала тренироваться в Мадриде (Испания), где сыграет на групповом этапе финальной стадии Кубка Дэвиса. Соревнования пройдут с 25 ноября по 5 декабря.

Публикация доступна в «инстаграме» Федерации тенниса России (ФТР).

В данный момент команда готовится не в полном составе, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев присоединится к ней завтра, 24 ноября.

Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды, помимо Медведева, вошли Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов (Евгений Донской – запасной).

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