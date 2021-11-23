Медведев: если бы жена меня безумно любила, но не понимала теннис, ссор было бы больше

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, правда ли, что игрокам тура проще заводить семьи с бывшими теннисистками.

«Да, в мире тенниса есть такое. Помню, как на первом нашем Уимблдоне Дашу (жена Даниила. – Прим. «Чемпионата») увидел один из тренеров российской сборной. Мы только начали встречаться, начало складывалось не то чтобы тяжёлое, но непонятно было, куда это приведёт. Тренер спрашивает, что за девочка со мной. Я объясняю. И он как-то смешно так сказал. Мол, прикольно, что она сама играла, а то за день до матча пойдёт с тобой по магазинам. Это совсем не про Дашу. Мы с ней действительно одно целое, и это очень помогает в карьере. Она мой огромный мотиватор и мотор. Думаю, если бы она меня безумно любила, но не разбиралась в теннисе, это вызывало бы куда больше ссор, нереализованных ожиданий.

Я не многое знаю про женщин, но допускаю, что ожидания для них важны. «Ну ведь ты уже сегодня потренировался, почему мы не можем сходить куда-то? Посмотришь, как красиво я выгляжу в новом платье». Для тех, кто не понимает ритма, в котором мы живём, подобная логика естественна. Но успех в нашем спорте состоит из мельчайших деталей. Да, мы пара, мы можем ссориться, но, скорее всего, если у Даши есть что мне сказать, она подождёт до окончания турнира. И я даже не узнаю, что что-то не сделал. То же самое и с моей стороны. Я никогда не буду пользоваться тем, что перед матчем мне можно всё, и предъявлять ей претензии. Мы – одна команда. У нас одна цель – чтобы я лучше играл. В этом плане всё сошлось идеально», — приводит слова Медведева Tatler.