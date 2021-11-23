Даниил Медведев назвал фактор, который способствовал его прогрессу в теннисе

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как изменения в стиле жизни помогли ему добиться прогресса в теннисе.
«Раньше я считал, что мне не мешает, если я смотрю до трёх ночи сериалы, когда матч вечером. И не факт, что это мне мешало. Но я решил попробовать этого не делать. Теперь я стараюсь ложиться в 11 и вставать в девять. Я хорошо себя чувствую, когда сплю 10 часов. Ещё опытным путём решил понять, что я должен есть перед матчем. Раньше мне всегда хотелось сладкого. Решил попробовать без него обойтись. Или есть по чуть-чуть. В дни турниров перестал заказывать пасту с соусами – от соуса в желудке может быть тяжесть.
Или вот я проиграл в Индиан-Уэллс. Ну, проиграл и проиграл, такое бывает! Но накануне я играл с тренером в бильярд. Опять-таки неизвестно, помешало мне это или нет. Но я такой человек, что, если в следующий раз в доме будет бильярд, вряд ли буду в него играть. Вот такие маленькие примеры.
Это не какое-то сумасшедшее изменение, это просто другой стиль жизни. Я решил дать себе шанс и посмотреть, поможет ли это лучше заиграть. Если бы за год это не сработало, я бы, наверное, сказал: ну его на фиг. Я хочу просто жить как живётся и играть в теннис. Но у меня получилось. И поскольку я стремлюсь быть лучшей версией себя, то продолжаю это делать», — приводит слова Медведева Tatler.
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