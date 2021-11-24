Жена Даниила Медведева рассказала о моменте, когда решила завершить карьеру теннисистки

Дарья Медведева, супруга второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказала, как ей далось решение завершить карьеру теннисистки.
Медведева (в девичестве – Чернышкова) добиралась до 70-й строчки в юношеском рейтинге ITF и планировала участвовать в юниорском Australian Open, но в 18 лет у неё случились сразу три травмы.
«Было больно. Первое время я вообще не брала ракетку в руки и знать об этом ничего не желала», — приводит слова Медведевой Tatler.
Также Медведева рассказала, как теннисная общественность отреагировала на начало её романа с Даниилом.
«Я ведь знала с детства и Сашу Зверева, и Андрея Рублёва, и девочек многих. Все ко мне подходили и спрашивали: «Ты что, теперь с Даней?». И у него спрашивали, подкалывали. Помню, моя первая тренер пошутила: «Ну, раз сама не заиграла, то хотя бы так. Спокойнее будет», — добавила Дарья.
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