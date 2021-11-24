Елена Докич предсказала победу Арины Соболенко на ТБШ и дала ей совет
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Бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич предположила, что белоруска Арина Соболенко, занимающая второе место в рейтинге WTA, сможет выиграть турнир «Большого шлема», и дала ей совет.
«Я не говорю, что ей не стоит быть агрессивной. Но ненужный риск следует исключить. Если она и может вынести урок из этого сезона, то как раз этот. В важные моменты худшее, что можно сделать, — допустить в третьем сете 10 двойных ошибок и 20 невынужденных.
Вижу, как она выигрывает турнир «Большого шлема». Я искренне считаю, что она на верном пути. Я ожидаю, что в следующем сезоне она продемонстрирует лучшие результаты на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Докич пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.
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