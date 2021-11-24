Энди Роддик: если Джокович пропустит AO, Медведев и Надаль с пеной у рта сразятся за титул
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Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик рассказал об ожиданиях от Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт в начале 2022 года.
Ранее 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль подтвердил, что выступит на Australian Open. Другой 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, который до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, может пропустить турнир; предполагается, что он не привился.
«Мы не знаем, что случится в Австралии. Никто, кроме Новака, не знает, что он собирается делать; поступит ли он так, как нужно, чтобы выступить в Австралии.
Если этого не будет, Медведев, Зверев и Рафа будут сражаться с пеной у рта. Рафа поборется за свой 21-й титул на ТБШ», — приводит слова Роддика Daily Express.
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