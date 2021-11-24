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В команду Тима вошёл бывший физио Карацева. Предыдущего он уволил со скандалом

В команду Тима вошёл бывший физио Карацева. Предыдущего он уволил со скандалом
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Португальский физиотерапевт Карлос Коста, который ранее работал с Асланом Карацевым, Томми Хаасом и Аной Иванович, вошёл в команду австрийского теннисиста Доминика Тима. Об этом сообщает Heute.

Напомним, ранее бывший физиотерапевт теннисиста Алекс Штобер заявил, что был предан Тиму на протяжении шести лет, но спортсмену не хватило смелости сказать о прекращении сотрудничества специалисту в лицо. Специалист был уволен по причине расхождении взглядов на восстановление после травмы запястья, из-за которого австриец был вынужден досрочно завершить сезон.

Позже сам Тим отреагировал на резкие слова бывшего физиотерапевта.

В 2021 году Доминик провёл 18 матчей на уровне ATP, в которых одержал 9 побед.

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