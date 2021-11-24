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Патрик Макинрой объяснил, в чём новые звёзды тенниса уступают Федереру, Надалю и Джоковичу

Патрик Макинрой объяснил, в чём новые звёзды тенниса уступают Федереру, Надалю и Джоковичу
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Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой рассказал, в чём новое поколение теннисистов уступают представителям «Большой тройки» в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Проблема тенниса в том, что эти молодые парни не управляют теннисом так,, как это делают парни постарше. Они не продают билеты в первую неделю Открытого чемпионата США так, как это делают Надаль, Федерер и Джокович», — приводит слова Патрика Макинроя New York Times.

Напомним, на счету Федерера, Надаля и Джоковича по 20 титулов на турнирах «Большого шлема». Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев уже имеет один титул на ТБШ: ранее в 2021 году он одержал победу на US Open, победив в финале Джоковича.

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