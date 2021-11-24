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Арина Соболенко завершила сезон лидером по количеству двойных ошибок в WTA-туре

Арина Соболенко завершила сезон лидером по количеству двойных ошибок в WTA-туре
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала лидером завершающегося сезона WTA по количеству допущенных двойных ошибок. В 61 проведённом матче она отметилась 338 ошибками на подаче.

Ближайшей преследовательницей Соболенко стала представительница Чехии Каролина Плишкова — в её пассиве 295 двойных ошибок в 53 сыгранных матчах. Интересно, что Плишкова и Соболенко заняли первое и второе места в сезоне и по количеству эйсов. Тройку замыкает Элисе Мертенс из Бельгии, которая в 50 играх ошиблась 294 раза.

Нельзя не отметить и пребывание в топе игроков с наибольшим количеством двойных ошибок и россиянки Екатерины Александровой.

WTA. Сезон-2021. Двойные ошибки

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 296 (61)
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 295 эйсов в 53 матчах
3. Элисе Мертенс (Бельгия) — 294 (50)
4. Паула Бадоса (Испания) — 290 (56)
5. Кори Гауфф (США) — 256 (50)
6. Камила Джорджи (Италия) — 247 (37)
7. Кристина Младенович (Франция) — 246 (39)
8. Елена Остапенко (Латвия) — 237 (49)
9. Екатерина Александрова (Россия) — 230 (44)
10. Ана Конюх (Хорватия) — 228 (31).

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