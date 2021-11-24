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Бычкова: Хачанову прочили большое будущее, а сейчас его обогнал даже Карацев

Бычкова: Хачанову прочили большое будущее, а сейчас его обогнал даже Карацев
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Российская теннисистка Екатерина Бычкова подвела итоги сезона для 29-й ракетки мира Карена Хачанова.

«Карен переживает тяжёлый период, он выпал из «десятки», все русские его обошли. Медведев уже выиграл «шлем», а ведь именно Хачанов был первым прорывом, он был суперзвездой, ему прочили самое большое будущее. И вот сваливаешься оттуда, тебя все обогнали, и даже Аслан Карацев, который непонятно откуда вообще взялся. Морально это не самая простая ситуация. Ему надо не только с собой бороться, но и своих приятелей теперь нагонять.

И всё-таки Карен молодец, какие-то позиции удержал. Думаю, что в топ-20 он обратно войдёт, но в топ-10 будет тяжело, потому что там уже очень плотненько молодые ребята утрамбовались. Они там теперь засядут надолго», — приводит слова Бычковой «Рейтинг Букмекеров».

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