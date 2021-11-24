Медведев завершил сезон лидером по реализации брейк-пойнтов. Рублёв — в десятке

Первая ракетка России Даниил Медведев стал лидером АТР-тура по проценту реализации брейк-пойнтов в 2021 году. В 71 проведённом матче данный показатель уроженца Москвы составил 46,55%.
Второе место занял первый номер рейтинга АТР Новак Джокович, который в 58 играх реализовал 45,27% брейк-пойнтов. Третий результат показал британец Кэмерон Норри — 45,22%.
В десятку лучших по реализации брейк-пойнтов попал ещё один россиянин — Андрей Рублёв, 43,25% и девятое место.
ATP. Сезон-2021. Процент реализации брейк-пойнтов
1. Даниил Медведев (Россия) — 46,55% (71 матч)
2. Новак Джокович (Сербия) — 45,27% (58)
3. Кэмерон Норри (Великобритания) — 45,22% (74)
4. Диего Шварцман (Аргентина) — 44,98 % (59)
5. Каспер Рууд (Норвегия) — 44,94% (70)
6. Рафаэль Надаль (Испания) — 44,22% (29)
7. Янник Синнер (Италия) — 43,8% (68)
8. Карлос Алькарас (Испания) — 43,76% (49)
9. Андрей Рублёв (Россия) — 43,25% (71)
10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 43,2% (54).
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