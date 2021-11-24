Медведев завершил сезон лидером по реализации брейк-пойнтов. Рублёв — в десятке

Первая ракетка России Даниил Медведев стал лидером АТР-тура по проценту реализации брейк-пойнтов в 2021 году. В 71 проведённом матче данный показатель уроженца Москвы составил 46,55%.



Второе место занял первый номер рейтинга АТР Новак Джокович, который в 58 играх реализовал 45,27% брейк-пойнтов. Третий результат показал британец Кэмерон Норри — 45,22%.



В десятку лучших по реализации брейк-пойнтов попал ещё один россиянин — Андрей Рублёв, 43,25% и девятое место.



ATP. Сезон-2021. Процент реализации брейк-пойнтов



1. Даниил Медведев (Россия) — 46,55% (71 матч)

2. Новак Джокович (Сербия) — 45,27% (58)

3. Кэмерон Норри (Великобритания) — 45,22% (74)

4. Диего Шварцман (Аргентина) — 44,98 % (59)

5. Каспер Рууд (Норвегия) — 44,94% (70)

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 44,22% (29)

7. Янник Синнер (Италия) — 43,8% (68)

8. Карлос Алькарас (Испания) — 43,76% (49)

9. Андрей Рублёв (Россия) — 43,25% (71)

10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 43,2% (54).