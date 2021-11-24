Сборная России сыграла в футбол перед стартом Кубка Дэвиса. Рублёв отметился голом

Члены мужской сборной России провели очередную совместную тренировку перед стартом розыгрыша Кубка Дэвиса. Помимо прочего, теннисисты сыграли и в футбол — соответствующий ролик был опубликован в официальном «твиттере» командных соревнований.
На видео можно заметить Евгения Донского, Карена Хачанова и Андрея Рублёва. Последний отличился забитым мячом.
«Неприличное завершение атаки от Рублёва», — подписан ролик.
Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).
Смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 24 ноября 2021
-
15:32
-
15:12
-
14:55
-
14:26
-
13:55
-
13:50
-
13:37
-
13:17
-
12:56
-
12:21
-
12:08
-
11:01
-
10:51
-
10:28
-
09:54
-
09:42
-
09:33
-
09:21
-
09:14
-
00:37
-
00:19
- 23 ноября 2021
-
23:37
-
23:04
-
22:55
-
22:23
-
21:41
-
21:23
-
21:06
-
19:54
-
19:23
-
18:44
-
18:31
-
17:41
-
16:39
-
16:15