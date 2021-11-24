Сборная России сыграла в футбол перед стартом Кубка Дэвиса. Рублёв отметился голом

Члены мужской сборной России провели очередную совместную тренировку перед стартом розыгрыша Кубка Дэвиса. Помимо прочего, теннисисты сыграли и в футбол — соответствующий ролик был опубликован в официальном «твиттере» командных соревнований.



На видео можно заметить Евгения Донского, Карена Хачанова и Андрея Рублёва. Последний отличился забитым мячом.

«Неприличное завершение атаки от Рублёва», — подписан ролик.



Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).



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