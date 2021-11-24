Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная России сыграла в футбол перед стартом Кубка Дэвиса. Рублёв отметился голом

Сборная России сыграла в футбол перед стартом Кубка Дэвиса. Рублёв отметился голом
Комментарии

Члены мужской сборной России провели очередную совместную тренировку перед стартом розыгрыша Кубка Дэвиса. Помимо прочего, теннисисты сыграли и в футбол — соответствующий ролик был опубликован в официальном «твиттере» командных соревнований.

На видео можно заметить Евгения Донского, Карена Хачанова и Андрея Рублёва. Последний отличился забитым мячом.

«Неприличное завершение атаки от Рублёва», — подписан ролик.

Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).

Смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Даниил Медведев принял участие в футбольных челленджах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021