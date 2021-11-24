Арина Соболенко стала третьей в списке самых высокооплачиваемых теннисисток в 2021 году

Белорусская теннисистка Арина Соболенко расположилась на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых теннисисток в сезоне-2021, подсчитали в издании Tennis365. За выступления в одиночном и парном разрядах спортсменка заработала $ 2 909 281.

Соболенко уступила лишь первой ракетке мира Эшли Барти и чешке Барборе Крейчиковой.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток в сезоне-2021

1. Эшли Барти (Австралия) — $ 3 945 182

2. Барбора Крейчикова (Чехия) — $ 3 646 883

3. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 2 909 281

4. Каролина Плишкова (Чехия) — $ 2 868 865

5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 2 846 871

6. Эмма Радукану (Великобритания) — $ 2 807 446

7. Паула Бадоса (Чехия) — $ 2 665 962

8. Наоми Осака (Япония) — $ 2 306 222

9. Элисе Мертенс (Бельгия) — $ 2 098 133

10. Мария Саккари (Греция) — $ 2 029 990