Арина Соболенко стала третьей в списке самых высокооплачиваемых теннисисток в 2021 году

Белорусская теннисистка Арина Соболенко расположилась на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых теннисисток в сезоне-2021, подсчитали в издании Tennis365. За выступления в одиночном и парном разрядах спортсменка заработала $ 2 909 281.
Соболенко уступила лишь первой ракетке мира Эшли Барти и чешке Барборе Крейчиковой.
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток в сезоне-2021
1. Эшли Барти (Австралия) — $ 3 945 182
2. Барбора Крейчикова (Чехия) — $ 3 646 883
3. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 2 909 281
4. Каролина Плишкова (Чехия) — $ 2 868 865
5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 2 846 871
6. Эмма Радукану (Великобритания) — $ 2 807 446
7. Паула Бадоса (Чехия) — $ 2 665 962
8. Наоми Осака (Япония) — $ 2 306 222
9. Элисе Мертенс (Бельгия) — $ 2 098 133
10. Мария Саккари (Греция) — $ 2 029 990
- 24 ноября 2021
-
16:59
-
16:51
-
16:17
-
16:05
-
15:32
-
15:12
-
14:55
-
14:26
-
13:55
-
13:50
-
13:37
-
13:17
-
12:56
-
12:21
-
12:08
-
11:01
-
10:51
-
10:28
-
09:54
-
09:42
-
09:33
-
09:21
-
09:14
-
00:37
-
00:19
- 23 ноября 2021
-
23:37
-
23:04
-
22:55
-
22:23
-
21:41
-
21:23
-
21:06
-
19:54
-
19:23
-
18:44