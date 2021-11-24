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Арина Соболенко стала третьей в списке самых высокооплачиваемых теннисисток в 2021 году

Арина Соболенко стала третьей в списке самых высокооплачиваемых теннисисток в 2021 году
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко расположилась на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых теннисисток в сезоне-2021, подсчитали в издании Tennis365. За выступления в одиночном и парном разрядах спортсменка заработала $ 2 909 281.

Соболенко уступила лишь первой ракетке мира Эшли Барти и чешке Барборе Крейчиковой.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток в сезоне-2021

1. Эшли Барти (Австралия) — $ 3 945 182
2. Барбора Крейчикова (Чехия) — $ 3 646 883
3. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 2 909 281
4. Каролина Плишкова (Чехия) — $ 2 868 865
5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 2 846 871
6. Эмма Радукану (Великобритания) — $ 2 807 446
7. Паула Бадоса (Чехия) — $ 2 665 962
8. Наоми Осака (Япония) — $ 2 306 222
9. Элисе Мертенс (Бельгия) — $ 2 098 133
10. Мария Саккари (Греция) — $ 2 029 990

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