Борис Беккер оценил возможность пропуска Новаком Джоковичем Australian Open — 2022

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался по поводу возможного пропуска первой ракетки мира сербом Новаком Джоковичем Открытого чемпионата Австралии – 2022. Ранее его организаторы официально объявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.

Джокович же неоднократно высказывался против обязательной вакцинации, а также заявлял, что не собирается раскрывать, делал он прививку или нет.

«Я просто не могу представить, что Новак Джокович не сыграет в Австралии. Он слишком любит играть там. И, очевидно, он жаждет завоевать 21-й титул на турнире «Большого шлема». Australian Open – это «Шлем», где он добился наибольшего успеха. Он уже выиграл там 9 титулов, почему бы не выиграть 10-й», — приводит слова Беккера Eurosport.de.