Стало известно расписание турниров перед стартом Открытого чемпионата Австралии — 2022

Федерация тенниса Австралии опубликовала расписание турниров на начало следующего сезона.

В первую неделю (с 3 по 9 января) пройдут турниры категории ATP-250 в Аделаиде и Мельбурне, два турнира WTA-250 в Мельбурне и один категории WTA-500 в Аделаиде. На вторую неделю (с 10 по 15 января) сезона намечены турниры ATP-250 в Сиднее и Аделаиде, турнир WTA-250 в Аделаиде и турнир WTA-500 в Сиднее.

При этом командные соревнования ATP Cup запланированы на период с 1-го по 9 января, они пройдут в Сиднее.

Открытый чемпионат Австралии – 2022 пройдёт с 17-го по 30 января. Ранее организаторы сообщили, что в нём смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки. Напомним, действующими чемпионами турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.