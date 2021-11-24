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Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на Кубке Дэвиса

Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на Кубке Дэвиса
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления сборной Сербии на Кубке Дэвиса.

Сербы сыграют в Инсбруке, в группе F, куда также попали команды Германии и Австрии. Турнир пройдёт при пустых трибунах, так как в Австрии объявлен общенациональный локдаун.

«Всё моё внимание сейчас сосредоточено на Кубке Дэвиса. Конец сезона проходит довольно поздно, но есть как есть. Мы хотим пройти весь путь на турнире, у нас та команда, которая одновременно и молода, и опытна, плюс у нас есть отличный специалист в парном разряде Никола Качич, что очень важно в формате турнира.

То, что мы будем играть при пустых трибунах, — плохая новость, но Сербия будет в наших сердцах. Мы знаем, что нас поддерживает много людей, и постараемся доставить им радость. Недели, в которые я представляю Сербию, являются для меня одними из самых значимых – это Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Надеюсь, мы добьёмся успеха», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.

Смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

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