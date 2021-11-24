СМИ: компания Жерара Пике договорилась о переносе розыгрыша Кубка Дэвиса в Абу-Даби

Старейший командный теннисный турнир Кубок Дэвиса переедет в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает The Telegraph.
Как стало известно изданию, инвестиционная группа Kosmos, президентом которой является защитник «Барселоны» Жерар Пике, заключила пятилетний контракт, в рамках которого турнир будет сыгран в ОАЭ. Ранее компания не раз заявляла о желании перенести турнир на Ближний Восток.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.
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