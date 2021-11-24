Энди Маррей остался недоволен планами по переносу Кубка Дэвиса в Абу-Даби

Капитан сборной Великобритании Леон Смит высказался о возможном переносе розыгрыша Кубка Дэвиса в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я слышал об этом только от вторых лиц. Но если эти намерения действительно запланированы, я думаю, было бы правильно сначала обсудить их до того, как будут приняты какие-либо решения. Если вы обсудите это с кем-то из игроков или капитанов, которые испытывали на себе атмосферу Кубка Дэвиса, они скажут, что место проведения очень важно. Будь то дом, будь то далёкое место, на трибунах должно быть много людей, и так же должно быть комфортно игрокам в плане графиков», — приводит слова Смита The Telegraph.

При этом, по информации Daily Telegraph, Смит обсуждал данный вопрос с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Энди Марреем. Тот якобы остался недоволен реформами Кубка Дэвиса на 2022 год.