Виландер рассказал, как участие в Олимпиаде повлияло на дальнейшие результаты Джоковича

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер оценил выступление серба Новака Джоковича в прошедшем сезоне.
В 2021 году Джокович сыграл во всех финалах турниров «Большого шлема», победив в трёх из них. Кроме того, он стал чемпионом «Мастерса» в Париже (Франция) и домашнего турнира ATP-250 в Белграде.
«Ребята, которые сейчас составляют конкуренцию Джоковичу, теперь уверены, что могут победить Новака на любой поверхности и в любой день. Я думаю, они больше не боятся его, даже если брать четвёртые и пятые сеты на турнирах «Большого шлема».
Тем не менее мы наблюдали, скорее всего, лучший год Новака в туре. Хоть мы и увидели его уязвимым на US Open, Итоговом чемпионате ATP и даже на Олимпийских играх. Возможно, участие в Олимпиаде было плохой идеей Новака. Кажется, там он потерял уверенность, потерял немного драйва. И всё же это невероятный год для Джоковича, он не выглядит ни на день старше 24 лет, а ему 34», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.
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